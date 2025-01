Pocognoli ziet het harde werk van zijn speler eindelijk beloond worden: "Nu is hij daar gevaarlijk mee"

Union heeft met 0-4 gewonnen van Beerschot. Sébastien Pocognoli verscheen na de wedstrijd logischerwijs erg tevreden en had lovende woorden over verdediger.

Sébastien Pocognoli was tevreden na de grootste overwinning van het seizoen, die even indrukwekkend was als de 4-0 tegen Genk. "We wisten wat voor soort wedstrijd ons te wachten stond. Beerschot speelt kwaliteitsvoetbal met een aanvallende stijl."

"Het had een valstrik kunnen zijn, maar we maakten het onszelf makkelijker door vanaf het begin intens te spelen en serieus in de duels", aldus Pocognoli tegen La Dernière Heure.

Met twee doelpunten voorsprong binnen twintig minuten en een rode kaart voor Beerschot na een half uur, kon Union de wedstrijd rustig uitspelen. "Dat was een luxe, dankzij de sterke start", benadrukte de coach.

Ousseynou Niang komt op stoom

Ousseynou Niang kwam op stoom en was een van de beste Union-spelers. De linkerflankverdediger scoorde zijn eerste Jupiler Pro League-doelpunt met een mooie gekrulde bal en was ook verantwoordelijk voor de rode kaart van Faisal Al-Ghamdi.

"Hij slaagt er nu in om dingen te doen waar we al weken aan werken. Zijn voorzetten met zijn linkerbeen waren eerst niet zijn sterkste punt, maar nu is hij daar gevaarlijk mee, net als met schoten van binnenuit", aldus zijn trainer.