Nick Shinton beleeft absolute horrornamiddag in doel bij Beerschot

Thuis vier doelpunten slikken, het was Beerschot-doelman Nick Shinton nog niet overkomen dit seizoen.

Verrassend begin

Na 5 minuten leek Beerschot-Union nog een andere richting uit te gaan. Kosiah kon alleen op Moris afstormen maar miste zijn controle volledig waardoor Moris toch nog kon ingrijpen. Het was meteen ook de laatste grote kans die Beerschot zou krijgen tegen Union.

Want na 20 minuten was de wedstrijd quasi gespeeld en een kwartier later mochten we ook die quasi wegstrepen. Drie doelpunten voor Union en een rode kaart voor Beerschot, dat was te veel van het goede voor de troepen van Dirk Kuyt.

Ongelukkige tegendoelpunten

"We drukten hoog vanaf het begin om meteen de supporters achter ons te krijgen", verklaart doelman Shinton het wedstrijdbegin van Beerschot.

"De doelpunten vallen ook een beetje ongelukkig...", zucht hij verder. "Die kopbal en dan een afgeweken schot. Niet snel daarna die rode kaart. Het zat niet mee."

Wedstrijd halverwege al gespeeld

Bij de rust was de wedstrijd al gespeeld, gaf ook de doelman van Beerschot toe. "In de tweede helft was het vooral tonen dat we ook kunnen verdedigen en hopen dat er misschien nog een omschakelingsmoment kwam."

"We hebben nog proberen werken maar Union is een sterk team. Ze hebben het volwassen uitgespeeld. Er komen nog een paar wedstrijden aan waarin we absoluut punten moeten pakken", besluit Nick Shinton