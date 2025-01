Dit had niemand verwacht aan het begin van het seizoen: Standard zet sterke reeks voort tegen Dender

Standard heeft zijn sterke vorm in de competitie doorgetrokken met een nipte 1-0 overwinning tegen Dender. Dankzij een vroege penalty van Zeqiri. De troepen van Ivan Leko staan voorlopig in de top zes, met twee punten voorsprong op KAA Gent, dat vanavond nog in actie komt tegen OHL.

Dender moest het vandaag zonder Hrncar stellen, die vorige week vroeg rood kreeg tegen Cercle, Nsimba zat op de bank. Sylla en Berte namen hun plaats in de basis. Bij Standard was er slechts één wijziging in de opstelling: Bulat verving de vertrokken Price, die naar West Bromwich Albion ging. Lazare, die op huurbasis van Union was overgekomen, zat meteen op de bank.

Vroege penalty

Na nog geen minuut spelen kreeg Standard al een geweldige kans om op voorsprong te komen. Sylla tikte Camara aan in de zestien, waardoor scheidsrechter Verboomen meteen naar de stip wees. Zeqiri, die zich rustig achter de bal zette, nam de verantwoordelijkheid voor de strafschop en voerde deze perfect uit. Met een beheerste panenka schoot hij de bal centraal in het doel, buiten bereik van keeper Verrips. Het was een droomstart voor Standard, dat al snel de leiding nam.

Dender bleef aandringen, maar vond geen openingen in de goed georganiseerde verdediging van Standard. Kvet probeerde het met een hard schot, maar Henkinet voorkwam de gelijkmaker met een knappe redding. Kort daarna kreeg Standard bijna de 2-0, maar Ayensa's schot belandde op de paal.

In de tweede helft probeerde Dender meer druk te zetten, maar slaagde er niet in om echt gevaarlijk te worden. Berte miste de grootste kans voor de bezoekers door op de lat te schieten. Standard hield makkelijk stand en speelde de wedstrijd gecontroleerd uit zonder grote problemen.

Top 6 in handbereik

Dankzij de eerste 9 op 9 van het seizoen springt Standard virtueel naar een plaats in de top 6. De Rouches spelen de komende weken uit tegen Cercle Brugge en Westerlo. Voor Dender staat er volgende week een trip naar Charleroi op het programma.