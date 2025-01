Voormalige Rode Duivel ziet hoe alles gesmeerd loopt bij de Rouches: "Zelfs de meest fervente supporters hadden niet kunnen dromen van de huidige situatie"

Zal Standard erin slagen om in de top 6 te eindigen? Dat is de vraag die vele Luikse supporters zich stellen. Philippe Albert geeft zijn analyse.

Standard heeft zijn derde opeenvolgende zege geboekt in de Pro League. Ivan Leko's mannen deden wat nodig was door Dender met 1-0 te verslaan. Met deze overwinning klimmen de Rouches naar de top 6, dankzij het gelijkspel tussen OH Leuven en KAA Gent.

Philippe Albert deelde zijn analyse al even bij Le Soir. "Nu ze in de top 6 staan, kennen we het programma dat de Rouches te wachten staat: twee opeenvolgende uitwedstrijden tegen Cercle en Westerlo, gevolgd door wedstrijden tegen de vijf teams die boven hen staan. Gent stagneert en alleen Standard lijkt te kunnen profiteren van de problemen bij de Buffalo's. Ze zullen nog wel 10 of 11 punten moeten pakken."

Als de Luikenaars er niet in slagen om bij de top 6 te eindigen, zou dat echter wel logisch zijn volgens de voormalige Rode Duivel: "Als ze erin slagen, zou dat heel goed zijn en als dat niet het geval is, zouden we dat normaal vinden omdat sommigen - ik niet - hen in de play-downs zagen. Sportief gezien zijn ze gered en het gebrek aan consistentie waar ik aan het einde van vorig jaar over sprak, is er niet meer, met een 9 op 9 in 2025."

"Zelfs de meest fervente Standard-supporters hadden niet kunnen dromen van de huidige situatie. Zelfs na het vertrek van Price wint dit Standard en houdt het de nul", legt de analist uit. De coach heeft hier zeker een rol in, benadrukt Albert. "We weten wat een team psychologisch vrij kan maken in het moderne voetbal. Leko heeft een goede organisatie en winnaarsmentaliteit geïmplementeerd."

"Ik zag zelfs Bulat in de eerste helft tackelen. Ja, de Rouches hadden het moeilijk in de tweede helft tegen Dender, maar zonder twee geweldige reddingen van Verrips, was het 2 of 3-0 bij rust. Standard heeft aanvallers die niet veel kansen nodig hebben om te scoren en dat is genoeg in de Belgische competitie, maar het zware werk begint nu pas", besluit Albert.