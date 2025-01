🎥 Mirakelman! Standard-fans kunnen het zelf amper geloven en geven hem open doekje

Het was een krachtig beeld bij het laatste fluitsignaal. De naam van Ivan Leko werd gescandeerd door de supporters van Standard, en met name door de T3. Het publiek van Sclessin was niet altijd overtuigd van het spel dat de Kroaat opzette, maar de resultaten spreken voor zich.

Voor de eerste keer sinds het begin van het seizoen 2023-2024 en de 9/9 onder leiding van Carl Hoefkens, heeft Standard zijn derde opeenvolgende overwinning behaald, deze zondag, tegen Dender.

Een nette overwinning voor Standard in de Ivan Leko-versie. De Rouches openden de score al snel met een strafschop van Andi Zeqiri, afgedwongen door Ilay Camara, de twee sleutelspelers van stamnummer 16 dit seizoen, voordat ze terugtrokken en hun voorsprong beheersten.

"Het is waar dat sommige verdedigers soms zenuwachtig kunnen worden als je terugvalt en slechts met één doelpunt leidt", gaf Marlon Fossey toe aan onze microfoon, in de mixed zone, door te benadrukken dat dit het plan was dat de coach had opgezet, en het werkt.

De ondersteuning voor Ivan Leko is pijlsnel gestegen op de tribunes van Sclessin

Dit plan heeft niet altijd overtuigd bij de supporters van stamnummer 16, vooral na de punten die verloren gingen in de laatste minuten tegen Leuven en Charleroi. Lange tijd werd Ivan Leko verweten te willen terugtrekken wanneer zijn team voor stond. Een observatie die ons ook dit zondag bekroop toen Dender in de tweede helft veel ondernemender was.

"We hadden een geweldige mentaliteit en hebben veel inspanningen geleverd. In de eerste helft hebben we goed gedomineerd. Als Dender vandaag een doelpunt verdiende, verdienden wij er nog een. We waren solide in beide helften", verheugde en relativeerde Ivan Leko zich bij DAZN.

Ik ben erg trots dat het publiek mijn naam scandeert, ik ontvang veel liefde.

Eén ding is zeker: het plan van de coach van Standard is verre van spectaculair, maar het werkt. Dankzij deze overwinning tegen de promovendus, heeft Standard de top 6 bereikt in afwachting van het resultaat van Gent tegen Leuven. Kandidaten voor degradatie aan het begin van het seizoen, zijn de Rouches nu aan de poorten van de Champions Play-Offs, grotendeels te danken aan het solide en compacte plan dat Leko heeft opgezet.

Bovendien hebben de Ultras Inferno, die plaatsnemen in T3 van Sclessin, deze zondag, en voor het eerst met zoveel intensiteit, niet nagelaten de naam van de Kroatische coach te scanderen tijdens de viering na de wedstrijd. "Ik ben erg trots dat het publiek mijn naam scandeert. Ik voel veel liefde van de supporters", antwoordde Ivan Leko. Lange tijd bekritiseerd, wordt de Kroaat eindelijk gewaardeerd in Sclessin, wat ook een keerpunt zou kunnen betekenen in dit seizoen 2024-2025.