Antwerp 'ontsnapt' met een punt uit Stayen: uiteraard was het Lamkel Zé die scoorde én de kwelduivel was

STVV heeft een punt gepakt tegen Antwerp, maar de ontgoocheling zal vooral bij de Limburgers te vinden zijn. The Great Old kwam snel op voorsprong, maar Lamkel Zé maakte gelijk. Daarna was het bijna al STVV wat de klok sloeg. Maar ondanks een rist kansen, konden de Truienaars niet meer scoren.

Jonas De Roeck had moeite om een deftig elftal bij elkaar te puzzelen. Op zijn bank had hij al helemaal geen opties meer, want door het uitvallen van Tjaronn Chery en de schorsing van Toby Alderweireld kreeg nieuwkomer Adekami meteen een basisplaats en kwam Riedewald in de ploeg.

Lamkel Zé was kalm, zen zelfs

Antwerp stond wel al snel op voorsprong. Een bedrijvige Kerk schoot tegen de paal en doelman Kokubo wist niet wat hij ermee moest aanvangen, zo traag kwam hij recht. Valencia, die een meter of tien verder startte, kon gewoon binnenschuiven. Vreemde goal!

STVV nam vanaf dan wel het initiatief over en het gevaar kwam vooral van Limburgse kant. Lamkel Zé werd intussen door zijn voormalige supporters elke keer hij de bal had op de korrel genomen, maar hij zou even later zijn gram halen.

Odoi beging in een duel met hem immers heel dom hands. Nog niet zoveel iemand zo naar een bal zien gaan met beide handen boven het hoofd, maar goed... Penalty en u mag drie keer raden wie zich achter de bal zette. Uiteraard... Penaltyspecialist Lammens stopte echter de elfmeter van LZ10, maar was in de herneming kansloos op diens rebound.

Uiteraard ging hij in yoga-houding voor de Antwerp-kop zitten. Wie kaatst mag de bal verwachten natuurlijk. De Truienaars maakten het de jongens van Jonas De Roeck knap lastig met hun druk zetten. En zoals gezegd: op de bank van The Great Old zat half de beloftenploeg.

STVV verdiende voorsprong, maar bleef missen.

In de tweede helft ging het van kwaad naar erger voor Antwerp. STVV was snediger, sneller op de bal en gevaarlijker. Na 20 minuten hadden ze al vier 100 procent kansen versierd met goed voetbal, maar Lammens en slechte afwerking braken hen zuur op.

En Lamkel Zé? Die speelde verder aan zijn heel sterke match. Een enorm goeie voetballer die eigenlijk bij een Belgisch topteam thuishoort, ware het niet dat men ook in Stayen aan het wachten is tot hij een eerste keer buiten de lijntjes kleurt.

Antwerp kende even een heropleving via Adekami, maar die doofde snel uit. En ook STVV kon er geen slotsprint meer uitpersen. Riedewald kreeg zelfs nog verdiend rood na een slag richting Fujita. Als er één ploeg verdiende te winnen... was het wel STVV. Lamkel Zé, Bertaccini, Ogawa,... allemaal misten ze de winnende treffer.