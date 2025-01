STVV-spelers rekenen op Lamkel Zé in strijd om behoud: "Een plezier om mee te spelen"

STVV reageerde sterk na een vroege achterstand tegen Antwerp, maar kon de situatie niet volledig ombuigen. Bruno Godeau was positief over de reactie van zijn team, ondanks dat de 0-1 achterstand niet meer werd rechtgezet.

"We hebben niet opgegeven en dat is positief", zei de verdediger. STVV werd sterker naarmate de wedstrijd vorderde, creëerde kansen, maar had pech met de afwerking. Volgens Godeau hadden ze de drie punten wel verdiend.

Godeau benadrukte dat het resultaat belangrijk was voor de moraal van het team. Het punt was een welkome oppepper in de moeilijke periode waarin STVV zich bevindt. "Nu trekken we naar Union, ook een moeilijke match. We zullen zien wat we daar kunnen rapen", aldus de verdediger.

De degradatiezone blijft een zorg, en Godeau is realistisch over de situatie. "Het is nog te vroeg om te zeggen of we de Relegation Play-offs kunnen ontlopen, maar we moeten dringend wedstrijden gaan winnen."

Didier Lamkel Zé, die in deze match tegen zijn ex-club Antwerp speelde, was een belangrijke speler voor STVV. Hij scoorde en ging uitbundig vieren voor het bezoekersvak. "Het is duidelijk dat Didier extra gemotiveerd was tegen zijn oude club", grijnsde Godeau.

Volgens Godeau is Lamkel Zé een cruciale pion voor het team. "Hij kan de bal goed bijhouden en is voor de verdedigers een plezier om mee te spelen. We kunnen lange ballen naar hem sturen, waarna hij de bal kaatst en de flanken kan aansteken", legde Godeau uit.