Patrick Goots spreekt met héél veel respect over Eddy Wauters: "Hij had me die dag in het zak kunnen zetten"

In 1999 haalde Eddy Wauters Patrick Goots, beter bekend als Patje Boem Boem, naar Antwerp. Goots, die door Wauters als het prototype van de Antwerp-speler werd beschouwd, herinnert zich de samenwerking als bijzonder positief.

“Wauters lulde niet uit zijn nek. Hij kende iets van voetbal, in tegenstelling tot veel kapitaalkrachtige voorzitters", zei Goots in zijn afscheidsrede in GvA. Ondanks de financiële problemen die Wauters later teisterden, werd Goots altijd correct behandeld en betaald.

De transfer naar Antwerp verliep snel en soepel. Via een bevriende voorzitter, Jef Van Gastel, hoorde Wauters dat Goots voor een miljoen Belgische frank beschikbaar was bij Turnhout. Goots ontving niet lang daarna een oproep van Wauters. "Met een handdruk was het akkoord snel rond", zei Goots, die toen een blanco contract tekende. "Een woord was een woord bij Wauters,", benadrukte hij.

Ondanks het snelle akkoord stuitte de transfer op problemen toen Carl Geeraerts, de manager van Antwerp, naar Turnhout ging met de afgesproken cheque van 1 miljoen Belgische frank. Turnhout weigerde echter te verkopen, en pas onder druk van het Nederlandse RKC, dat meer bood, werd de transfer uiteindelijk voor 3 à 4 miljoen Belgische frank afgerond.

Het enige probleem was dat de transferdeadline al was overschreden. In die tijd moest alles voor twaalf uur gepost worden om geldig te zijn. Gelukkig had Antwerp een bevriende postmeester, die de poststempel net op tijd zette. Goots lacht nu terug: “Gesjoemel? Tja, dat was in die tijd schering en inslag.”

Goots sluit zijn verhaal af met een dankwoord voor Wauters. "Als hij een charlatan was geweest, had hij mij die dag in het zak kunnen zetten. Maar dat was hij absoluut niet", zegt Goots, die altijd met veel respect over de Antwerp-voorzitter sprak.