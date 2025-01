Antwerp-kern slinkt week na week, halve beloftenploeg op de bank: "Jullie hebben daar een verkeerd beeld van"

Antwerp-doelman Senne Lammens speelde een opvallende rol tijdens het gelijkspel tegen STVV. Met verschillende knappe reddingen hield hij zijn ploeg overeind op Stayen, al voelde dat voor hem dubbel.

“We begonnen goed en kwamen 0-1 voor, maar we gaven het ongelukkig weg met die penalty", aldus Lammens. Bij de strafschop van Lamkel Zé zat Lammens nog in de juiste hoek, maar de rebound ging alsnog binnen.

“Hij trapte op een vervelende hoogte, waardoor hij toch kon scoren. Dat is soms het leven van een keeper", verklaarde de 22-jarige doelman nuchter.

Over het spelverloop was Lammens kritisch. “Na de gelijkmaker zakten we te ver in en speelden we met vijf achterin. Dat gaf hen de kans om via de tweede bal makkelijk te combineren. STVV kreeg vertrouwen en begon goed te spelen op dit veld dat ze kennen.”

In de tweede helft herstelde Antwerp het evenwicht, vond Lammens. “Het ging toen op en neer, met kansen voor beide ploegen. Uiteindelijk is 1-1 de juiste uitslag.”

Ondanks de smalle kern van Antwerp blijft Lammens positief over de inzet van de groep. “De jonge jongens die moesten spelen, hebben zich goed laten zien. Jullie denken dat de kern smaller wordt, maar die jongens trainen al een heel seizoen mee en zijn er klaar voor. Ze missen nog wat ervaring, maar ze staan er wel. Maar ik hoop natuurlijk dat ervaren spelers als Tjaronn Chery en Toby Alderweireld snel terugkeren", besloot hij.