Felice Mazzu heeft een duidelijke boodschap over versterking voor STVV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV pakte vrijdagavond een punt tegen Royal Antwerp FC. Een knap resultaat, zeker als je ziet welke pionnen Felice Mazzu moest missen.

Voor Felice Mazzu en STVV is het harken op dit moment. De trainer van de Kanaries moet oplossingen vinden met de beschikbare spelers.

De defensie van STVV lag de voorbije weken stevig onder vuur, maar voor Mazzu kan je niet alle verantwoordelijkheid in hun schoenen schuiven.

Toch is versterking voor de verdediging meer dan ooit heel erg welgekomen, zo moet de trainer wel toegeven. “Ik ben in overleg hierover met het bestuur”, bevestigde Mazzu aan Het Belang van Limburg.

“Er komen misschien nog één à twee spelers bij, maar dat moeten de juiste spelers zijn. We mogen de bal niet misslaan en moeten rekening houden met het budget van de club en het evenwicht in de groep bewaren.”

Resultaten pakken is op dit moment het belangrijkste voor de Kanaries en dat deden ze vrijdag al door een punt te pakken tegen The Great Old.