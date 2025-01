Jonas De Roeck bevestigt nieuws: Royal Antwerp FC stuurt speler door naar de B-kern

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC is druk in de weer op de transfermarkt. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de huidige spelerskern.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Royal Antwerp FC Victor Udoh doorgestuurd naar de B-kern. Hij traint niet langer mee met de eerste ploeg.

De Nigeriaanse flankaanvaller arriveerde in 2023 bij de club. Bij de beloften liet hij meteen zien wat hij in zijn mars had.

Dat leverde hem niet minder dan 14 invalbeurten op vorig seizoen, toen nog onder trainer Mark van Bommel. Ook dit jaar kwam hij vaak in actie.

Onder Jonas De Roeck zit hij aan 12 optredens. Het ging weliswaar wel om kleine invalbeurten. Nu wordt hij dus uit de A-kern geweerd.

“Er is beslist dat hij geen deel meer uitmaakt van de A-kern”, bevestigde De Roeck op zijn persbabbel het nieuws. Udoh blijft bij de beloften, maar is actief op zoek naar een nieuwe club.