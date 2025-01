Analist ziet het niet goedkomen met Lamkel Zé: "Dat zou ik niet doen als ik van STVV was"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV en Antwerp brachten een aangename wedstrijd waarin de intensiteit hoog lag, aldus analist Jacky Mathijssen. De vele afwezigen bij Antwerp gaven andere spelers een kans om zich te bewijzen, wat de dynamiek ten goede kwam.

"De scheidsrechter leek echter blij toen het afgelopen was", merkte Mathijssen ironisch op over de chaos met zes gele kaarten en één rood. Ondanks de spanning bleef de wedstrijd steken op een gelijkspel.

Didier Lamkel Zé, die scoorde tegen zijn ex-club Antwerp, was een opvallende naam. Toch overtuigde hij niet volledig. “Hij is nog ver van zijn beste vorm", zegt Mathijssen in HBvL.

Volgens de analist mist Lamkel Zé de snelheid en explosiviteit die ooit zijn handelsmerk waren. “Zijn mogelijkheden zijn momenteel beperkt. Hij lijkt niet in staat om meerdere snelle acties te maken tijdens een wedstrijd. Dat kan een probleem worden op dit niveau.”

Mathijssen uitte twijfels over de betrouwbaarheid van Lamkel Zé. “Als coach zou ik nooit mijn eieren in het mandje van Lamkel Zé leggen", zei hij onomwonden. Vooral in gespannen wedstrijden lijkt de flamboyante aanvaller een risico. “Wanneer de emoties hoog oplopen, zou ik mijn team niet afhankelijk willen maken van hem. Dat blijft een interne keuze van STVV, maar ik zou het niet doen.”

De prestatie van STVV verdient lof voor het initiatief, maar Mathijssen wijst op het lage rendement. “Het voetbal dat ze brengen is niet slecht, maar het levert te weinig op", legt hij uit.