KAA Gent laat zich uit play-off 1 drijven na pittig en vermakelijk duel in Leuven

OH Leuven en KAA Gent hebben speeldag 23 na een al bij al vermakelijke partij voetbal afgesloten met een billijk gelijkspel. Door de 0-0 schieten beide teams weinig op in de stand. Gent is zelfs zijn stekje in de top-6 voorlopig kwijt aan Standard.

OH Leuven zag dit weekend STVV en Kortrijk een puntje dichterbij komen in de strijd om de playdowns te vermijden, terwijl KAA Gent op zondagmiddag Standard over zich zag springen richting top-6 en play-off 1.

Beide ploegen hadden dan ook weinig andere redenen dat een overwinning te gaan boeken in het King Power @Den Dreef. Chris Coleman stuurde Verstraete en Ikwuemesi naar de bank.

Kums mag starten bij T1 ad interim Milicevic

Bij KAA Gent maakte Danijel Milicevic zijn officieel debuut als T1 ad interim - vorige week verving hij Vrancken nog vanwege ziekte. Sven Kums en Stefan Mitrovic kwamen in zijn basisploeg Pieter Gerkens en Archie Brown vervangen.

De nieuwe oefenmeester van Gent koos ervoor om met drie achteraan te gaan spelen en posteerde Samoise en Sonko op de wingbacks, met Hjulsager in een vrije rol rond Gudjohnsen. Dante Vanzeir begon op de bank bij de Buffalo's.

Wel kansen, geen doelpunten

In een evenwichtige eerste helft kregen beide ploegen de nodige kansen om met een voorsprong de rust in te kunnen gaan. Maziz en Mitrovic vonden Roef op hun weg en toen die een keertje verslagen was, kon Watanabe redden op de lijn.

Aan de overkant was ook Tobe Leysen bij de pinken op mogelijkheden van onder meer Sonko en Kums. Op slag van rusten viseerde Hjulsager de paal en zo gingen we rusten met een billijke, maar niet meteen logische brilscore.

Na de koffie kregen we minder kansen en verzandde het spel bijwijlen in gebakkelei op het middenveld. Gent wilde graag een strafschop na handspel van Zeefuik, maar Leuven kreeg geen zevende elfmeter in korte tijd tegen.

De kroniek van een aangekondigde 0-0 op die manier, al hadden beide ploegen op basis van hun wedstrijd wel wat meer mogen krijgen en hadden ze zeker een doelpunt kunnen scoren. Niemand die echt gelukkig zal worden van het gelijkspel bovendien.