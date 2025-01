Moet KAA Gent nog een vertrek vrezen? 'Sevilla aast op belangrijke defensieve schakel van de Buffalo's'

KAA Gent deed deze winter al enkele mooie transfers, maar moet nu opletten. Sevilla is plots geïnteresseerd in een verdediger van de Buffalo's.

Het is deze winter al druk geweest bij KAA Gent. De club verwelkomde Kotto, Leonardo Lopes, Vandenberghe en Vanzeir al.

Die laatsgenoemde keerde zo dus terug naar de JPL, en maakte zijn eerste minuten al invaller afgelopen weekend. Beslissend kon hij nog niet zijn tegen OHL.

Op uitgaand vlak zagen we enkele Daniel Schmidt vertrekken, al nam de club ook al afscheid van Wouter Vrancken. Maar er kan nog een naam bijkomen.

Volgens journalist Fernando Serrano van Fichajes is Sevilla namelijk geïnteresseerd in Jordan Torunarigha. De Nigeriaanse verdediger is een belangrijke schakel in de Gentse verdediging op dit moment.

Het is wel belangrijk om nog eens te vermelden dat zijn contract na dit seizoen afloopt. Voor Gent is het dus waarschijnlijk de laatste kans om nog wat geld te verdienen aan Torunarigha. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 4,5 miljoen euro geschat. Wat zullen de Buffalo's doen als er een bod binnenkomt?