Chris Coleman (OH Leuven) werd verrast door zijn collega van KAA Gent en had daar iets over te zeggen

OH Leuven pakte in eigen huis een puntje tegen KAA Gent. Daar was coach Chris Coleman al bij al tevreden mee, al had hij ook nog wel op wat meer gehoopt ergens. "We konden onze tactiek niet meer aanpassen."

KAA Gent begon onder Danijel Milicevic onder een andere tactiek dan onder Wouter Vrancken. En het systeem met drie verdedigers kwam toch een beetje als een verrassing voor Chris Coleman - al was er ook tegen Charleroi al iets van te zien. Systeemverrassing De assistent van Chris Coleman Tibor Balog is heel goed bevriend met de coach en ook Birger Verstraete kent het systeem dat Milicevic graag hanteert. Maar: de middenvelder was deze week afwezig op training. Pas een dag voor de match keerde hij na blessure terug in de kern: "Het was zaterdag na de training dat hij het mij kwam vertellen. En het was te laat om nog iets te veranderen." Moed en inzet Volgens de Welshe coach van OH Leuven een frustrerende situatie. "We hadden er een hele week op getraind. Dit hoort natuurlijk ook bij voetbal." "Ik kan de jongens niet bekritiseren vandaag. Niet voor moed en inzet, want ze spelen onder veel druk en stress door de situatie van het klassement. Ze hebben alles gegeven en zijn er blijven voor gaan."