Bij OH Leuven draaide het zondag niet alleen om het 0-0 gelijkspel tegen AA Gent, maar ook om het jong talent Ezechiel Banzuzi. De 19-jarige middenvelder speelde na een blessure weer negentig minuten, maar hij staat onder grote druk door alle transfergeruchten.

Banzuzi is een gewild talent. Verschillende clubs tonen interesse, wat voor veel vragen zorgt. "Gaat hij weg? Blijft hij? Naar welke club? Dat is lastig voor zo’n jonge speler", legt trainer Coleman uit in Het Nieuwsblad.

Na een hamstringblessure was de wedstrijd tegen Gent pas de tweede keer dat Banzuzi weer de volle negentig minuten speelde. Coleman was blij met zijn inzet, maar weet dat het niet makkelijk is om te presteren onder zoveel druk. “Ezechiel probeert zijn best te doen, maar het is veel om te dragen op zijn leeftijd.”

Ondanks zijn jonge leeftijd is Banzuzi een cruciale speler voor OH Leuven. Zijn kracht en stabiliteit op het middenveld maken hem immers onmisbaar voor het team.

Het is nog niet duidelijk of Banzuzi bij OH Leuven blijft. “We willen hem houden, maar als er een goed bod komt, moeten we daar rekening mee houden", zei Coleman eerlijk. Voorlopig speelt de middenvelder nog in Leuven, wat belangrijk is in de strijd om punten.

Vrijdag speelt OH Leuven tegen KV Mechelen, een belangrijke wedstrijd. Coleman hoopt dat Banzuzi zijn hoofd erbij kan houden en opnieuw een goede wedstrijd speelt.