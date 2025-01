Harde noot om kraken in klassement: geen droomdebuut voor Milicevic als T1 van KAA Gent, die ferm reageert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent speelde tegen OH Leuven op zich geen slechte wedstrijd, maar gewonnen werd er wel niet. En zo heeft het ontslag van T1 Wouter Vrancken toch niet echt een shockeffect teweeg kunnen brengen. Meer zelfs: de Buffalo's staan niet langer in de top-6 die recht geeft op play-off 1.

Vorige week zat Danijel Milicevic al op de bank van KAA Gent als invaller voor de toen zieke Wouter Vrancken, deze zondag mocht hij op bezoek bij OH Leuven zijn 'echte' debuut maken als T1 ad interim.

Nieuw systeem rendeert (een beetje)

De Zwitserse coach legde meteen een aantal andere accenten, door met drie achteraan te gaan spelen en Hjulsager een vrije rol te geven in de buurt van diepe spits Andri Gudjohnsen. Het leverde wel wat gevaar op in de eerste helft, zoveel is duidelijk.

Na de pauze werd het echter opnieuw een stukje minder en kregen de Buffalo's niet al te veel kansen meer bij elkaar gevoetbald. Door de zege van Standard eerder op zondag zijn de Gentenaars nu ook hun stek in de top-6 voorlopig kwijt.

Zevende plaats geen topic

Het nieuwe systeem werd ook tegen Charleroi al gebruikt in de tweede helft. "En dat gaf ons meer rust aan de bal", vond Milicevic - die daarom en in samenspraak met een aantal ervaren spelers ook vasthield aan dat systeem.

"Na amper vier dagen trainen erop vond ik het vrij geslaagd. Ik ben trots op de spelers. Als we zo blijven werken, dan komen de resultaten wel. Dat we uit de top-6 vliegen? Dat mag geen topic worden." De Buffalo's hebben nog zeven speeldagen om minstens over Standard te springen.