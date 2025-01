Transfergeruchten wegen op Leuvense groeibriljant, maar die komt met stevige repliek richting volgend weekend

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ezechiel Banzuzi speelde tegen KAA Gent alweer een prima wedstrijd voor OH Leuven. Nochtans wegen de transfergeruchten zwaar op de 19-jarige jongeling. Toch blijft hij vooralsnog heel erg rustig onder de zaak.

Banzuzi is een gewild talent. Verschillende clubs tonen interesse, wat voor veel vragen zorgt. "Gaat hij weg? Blijft hij? Naar welke club? Dat is lastig voor zo’n jonge speler", gaf coach Chris Coleman ook meteen aan.

Transfergeruchten wegen

Toch blijft hij tot nader order gewoon bij OH Leuven - al beseffen ze ook dat ze hem bij een weergaloos goed bod zullen moeten laten gaan. Tot dusver liep er al bod van boven de tien miljoen euro binnen.

En de 19-jarige middenvelder zelf? Die probeert er zo rustig mogelijk onder te blijven. Hij was ook tevreden met de wedstrijd die hij en zijn team speelden tegen KAA Gent: "Frustrerend dat we niet wonnen."

Winnen tegen KV Mechelen als volgende doel

"We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld, gestreden als een team en een puntje verdiend. Dus dat is ook goed", aldus Banzuzi zelf in een gesprek na de 0-0 tegen KAA Gent.

En tot dusver kijkt hij ook al uit naar het vervolg, mét OH Leuven: "Volgende week is het weer een thuiswedstrijd, tegen KV Mechelen. Ik denk dat we daar zeker punten kunnen halen om naar boven te klimmen op de ranglijst."