Superefficiënt Anderlecht houdt drie punten thuis met ruime zege, maar... met een goalgetter had goed KV Mechelen wel iets kunnen rapen

Anderlecht heeft zich herpakt na de malaise van donderdag in Pilsen. In de eerste helft scoorden Goto en Simic. Een makkelijke zege? Niks was echter minder waar, want in de tweede helft kwam KV Mechelen opzetten. Maar hun gebrek aan efficiëntie brak hen voor de zoveelste keer zuur op.

Luis Vazquez had zijn krediet verspeeld bij David Hubert. De Argentijn moest op de bank starten en de 19-jarige Japanner Keisuke Goto kreeg zijn kans. Vazquez had enorm veel kritiek gekregen de laatste tijd en droeg ook nog amper bij in het spel.

Vazquez? Goto ja!

En wat dacht u? Jawel, we waren 24 minuten ver of Goto had zijn eerste goal voor het A-elftal gemaakt. Een counter werd eerst nog van de lijn gered, maar Hazard gaf de fase niet op en slingerde de bal opnieuw voor doel. De lange man uit het 'Land van de Rijzende Zon' kopte heel knap binnen.

Anderlecht had daarvoor ook al het veldoverwicht, maar KV Mechelen had via Raman ook wel al een kans gekregen. En wat gedacht van de knal van Chino Huerta, die via de onderkant van de lat weer in het veld spatte. Maar niemand die effectief kon zeggen of de bal wel of niet over de lijn ging. Weeral een pleidooi voor doellijntechnologie...

Raman bracht Dendoncker en co wel een paar keer in de problemen, maar echt onder druk kwam Anderlecht niet te staan. Vijf minuten voor rust verdubbelde Simic op een welgemikte vrije trap van Verschaeren de score. Het doet je toch de overpeinzing maken: 'wat als David Hubert donderdag wat meer lef had getoond?'.

KV Mechelen heeft een spits nodig

Verschaeren lijkt zijn betere vorm weer teruggevonden te hebben en met Hazard en Huerta stond er heel wat meer voetballend vermogen op het veld. Maar we blijven ons wel afvragen of een vijfmansverdediging nodig blijft. Dendoncker schuift amper nog in en op het middenveld kan paars-wit wel een mannetje meer gebruiken.

Want eigenlijk verdiende Mechelen wel wat meer hoor. Ze hadden vier goeie kansen, maar efficiëntie blijft een probleem. Raman als enige aanvaller... dat werkt niet. Hij heeft te veel kansen nodig. Een echte afwerker zou meer dan welkom zijn voor Besnik Hasi.

Raman scoorde dan wel de 2-1 na een actie van Antonio Bill, maar KV Mechelen had daarna altijd de gelijkmaker moeten maken. Ze geraakten maar niet voorbij invallersdoelman Kikkenborg. Op een of andere manier wist Anderlecht bij de eerste keer dat ze in de zestien wisten te komen wel de 3-1 te maken met Verschaeren. Een holderdeboldergoal, maar die tellen ook.

Hasi trok zich de haren uit het hoofd. Als het bestuur van KVM hem nog één plezier wil doen: een extra spits die de goal weet staan. Anderlecht bracht nog Amuzu in en die bediende Hazard die de bal tegen de netten liep: 4-1. Opvallend daarbij: even daarvoor wou Hubert Hazard nog wisselen voor Degreef, maar de ex-Rode Duivel wuifde hem weg.