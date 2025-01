Opvallend: dit is de reden waarom Thomas Foket niet bij de selectie van Anderlecht zat tegen KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht won zondagavond met 4-1 van KV Mechelen. Geen Thomas Foket in de selectie, en daar heeft coach David Hubert zijn redenen voor.

Anderlecht had nog wat recht te zetten na de zwakke vertoning tegen Viktoria Plzen in de Europa League. Paars-wit deed dit door met 4-1 van KV Mechelen te winnen later op de week.

Dit met een ietwat speciale selectie en opstelling. Keisuke Goto en Mads Kikkenborg kwamen aan de aftrap, omdat Dolberg en Coosemans geblesseerd waren.

Thomas Foket was op zijn beurt nergens te bespeuren, hij zat niet bij de selectie. Er werd gespeculeerd over een eventuele blessure, maar dat klopt niet.

Volgens Het Nieuwsblad viel hij om tactische redenen uit de selectie. Tegen Viktoria Plzen liet hij allesbehalve zijn beste niveau zien.

Afgelopen zomer kwam hij met heel hoge verwachtingen naar het Lotto Park, maar die kan hij voorlopig niet inlossen. De rechtsachter zal zich opnieuw moeten bewijzen bij Hubert.