🎥 Terechte beslissing om Anderlecht hier geen goal toe te kennen? Ex-scheidsrechter spreekt klare taal

Anderlecht won zondagavond met 4-1 van KV Mechelen. César Huerta scoorde niet, maar kwam wel heel dichtbij.

Anderlecht heeft de rug gerecht na de nederlaag tegen Viktoria Plzen. Er werd met 4-1 gewonnen in het Lotto Park van KV Mechelen.

Winteraanwinst César Huerta stond voor het eerst in de basis bij Anderlecht, maar kon zijn basisdebuut net niet met een goal vieren. Zijn eerste scoorde hij trouwens al tegen KV Kortrijk een week eerder.

De winger knalde een afvallende bal snoeihard richting doel, maar de bal kaatste af tegen de onkderkant van de lat. Of de bal helemaal over de lijn was, was onduidelijk op de beelden, maar er werd in ieder geval geen doelpunt toegekend.

😱 | César Huerta was ZO dicht bij z’n tweede goal voor @rscanderlecht! 🤏🧨 #ANDKVM pic.twitter.com/C6WEVFXsGB — DAZN België (@DAZN_BENL) January 26, 2025

Ex-scheidsrechter Tim Pots zag dat het geen goal was. "Eigenlijk zie je op het beeld van de 16 meter-camera al dat de bal niet volledig over de doellijn is. Daar zou je al gras moeten zien tussen de bal en de doellijn maar dat is niet het geval", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dan ga je met een camera óp de doellijn zeker geen ruimte zien tussen bal en lijn. Doellijntechnologie is duur en je hebt het maar één keer om de 300 matchen nodig... maar dit geval hoort daar niet bij", besluit hij.