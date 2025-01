"Ze weten niet hoe ze moeten verdedigen": de uitspraak van een man die voelt dat zijn vertrek dichterbij komt?

Een overwinning in twaalf wedstrijden. Dat is de recente balans van Besnik Hasi aan het roer van KV Mechelen. Na de nederlaag tegen Anderlecht was de Albanese coach erg kritisch tegenover zijn spelers en lijkt hij gewoon geen enkele oplossing meer te hebben.

Het veelbelovende tweede seizoen blijkt uiteindelijk niets meer dan een sprookje te zijn. Aangesteld als coach van KV Mechelen in november 2023, had Besnik Hasi een zeer interessant einde van zijn eerste seizoen achter de rug. KV had net de Champions Play-Offs gemist.

Dat was dus het doel voor dit seizoen, na een zeer interessante zomerse transferperiode, met onder andere de uitleenbeurt van Zinho Vanheusden en de komst van Jules Van Cleemput, Benito Raman en Petter Nosa Dahl, beschouwd als een groot Noors talent.

Een kwalitatief spelersbestand op papier dus. In het hoofd van de Mechelse bestuurders was het doel aan het begin van het seizoen duidelijk: de top 6 is haalbaar. Maar na 23 speeldagen en een nieuwe zware nederlaag tegen RSC Anderlecht, kan de missie worden opgegeven.

Besnik Hasi heeft geen oplossing

Ondanks een veelbelovend begin van het seizoen, zit Mechelen nu vast op de 11e plaats in het klassement, zich afvragend of de play-downs toch vermeden kunnen worden na een uiteindelijk rampzalige reguliere fase. De balans van de laatste twaalf wedstrijden, in alle competities, is rampzalig. Zeven nederlagen (waaronder één tegen Beerschot in de beker, na verlengingen), vier gelijke spelen en slechts één overwinning, tegen Beerschot, om precies te zijn. Het was eind november.

Afgelopen zondag, na de vier goals die ze incasseerden in het Lotto Park, legde Besnik Hasi de schuld weer bij zijn eigen spelers, die volgens hem niet zouden kunnen verdedigen. Maar probeert de Albanese coach daar niet zijn eigen fouten te verbergen?

Het huidige spelersbestand van KV Mechelen lijkt geen degradatiekandidaat te zijn, maar dat is niet wat de situatie in het klassement laat zien. Vaak, wanneer een coach zijn spelers op zo'n manier bekritiseert, betekent het dat hij zelf voelt dat hij geen oplossing meer heeft en dat het einde nabij is. Bij een nederlaag tegen Leuven, een directe concurrent, komend weekend, zal de toekomst van Besnik Hasi waarschijnlijk bezegeld worden. En als we naar de huidige situatie kijken, lijkt het misschien niet eens zo erg voor KV Mechelen.