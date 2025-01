Vandenbempt vond David Hubert veel te positief in zijn analyse: "Dat was niet om vrolijk van te worden"

Anderlecht won zondagavond met een duidelijke 4-1 van KV Mechelen, maar volgens analist Peter Vandenbempt was de overwinning minder vanzelfsprekend dan de cijfers doen vermoeden.

"Het leek schijnbaar gemakkelijk, maar simpel was het zeker niet voor paars-wit", opende hij zijn analyse bij Sporza. De analist vond de evaluatie van Anderlecht-trainer David Hubert opvallend positief, ondanks de moeilijke momenten.

"KV Mechelen had misschien wel meer en betere kansen", stelde Vandenbempt. "Benito Raman speelde een zeer goede wedstrijd, maar had er vijf kunnen scoren. Anderlecht-doelman Mads Kikkenborg moest zich vaker onderscheiden dan zijn collega aan de overkant."

Vooral het zwakke begin van de tweede helft baarde hem zorgen. "Hoe Anderlecht een kwartier tot twintig minuten na de pauze werd weggespeeld door KV Mechelen, was niet om vrolijk van te worden. Op dat moment liep het bijna fout."

Toch erkent Vandenbempt dat de reactie van de spelers na de zware nederlaag in Pilsen te begrijpen was. "De intensiteit en overgave waren er wel, en Anderlecht scoorde vlot."

De omstandigheden blijven uitdagend voor trainer Hubert, die dit weekend weer moest puzzelen door blessures en afwezigheden. De keuze om Goto als spits in de basis te zetten, wierp vruchten af. "Winnen blijft op dit moment het belangrijkste voor Anderlecht", benadrukte Vandenbempt.

De analist benadrukte dat Anderlecht vooral moet overleven tot iedereen fit is en spelers weer in topvorm verkeren. "Het is nu aanklampen tot wanneer iedereen fit is of een beter vormpeil te pakken heeft, om zo toch een rol van betekenis te spelen in de play-offs