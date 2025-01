Matig Club Brugge mist inspiratie tegen KV Kortrijk zonder Vanaken en blijft steken op gelijkspel

Club Brugge heeft de rol met Racing Genk opnieuw iets moeten lossen. In eigen huis bleef het steken op een 1-1 gelijkspel.

Tussen wedstrijden in de Champions League tegen Juventus en Manchester City, ontving Club Brugge de voorlaatste in de stand, KV Kortrijk. Dat was wel zonder Hans Vanaken, de kapitein van blauw-zwart was ziek.

Hayen roteerde nog een paar keer in zijn basiself en Club miste automatismen, maar ook de creativiteit van Vanaken. Club had het dan ook moeilijk om kansen te creëren, KV Kortrijk lag op de loer om te counteren.

Kadri kan na 18 minuten de bal net niet binnen glijden, maar halfweg de eerste helft was het wel prijs. Dejaegere stond op de goede plaats om een rebound binnen te koppen en KV Kortrijk op voorsprong te zetten.

Nilsson scoort vanop de stip, blauw-zwart blijft steken op gelijkspel

Club kwam nadien steeds meer opzetten, maar uitgespeelde kansen creëren was moeilijk. KVK hielp net voor de rust een handje. Guèye trok Nilsson aan het shirt in de zestien, de Zweedse spits trapte de penalty zelf binnen.

Aan de rust viel De Cuyper in voor Meijer en hij zorgde in de tweede helft voor iets meer gevaar. Hij speelde Nilsson perfect aan in de zestien, maar liet de bal liggen. KV Kortrijk trok zich steeds meer terug en creëerde niets meer.

Het was vooral doelman Pirard die nog in actie moest komen. In de laatste kwartier haalde hij pogingen van Jutgla en Nilsson uit zijn doel, maar scoren werd er niet meer gedaan. KV Kortrijk pakt een gouden punt, Club Brugge ziet Racing Genk uitlopen tot drie punten.