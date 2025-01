Hayen wil Manchester City niet zomaar vergeten: "Als je zo'n kans krijgt, moet je alles geven"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met de komende wedstrijd tegen Manchester City staat Club Brugge voor een belangrijke afspraak met de geschiedenis. Nicky Hayen legt in Het Nieuwsblad uit hoe belangrijk voorbereiding voor hem is.

“Ik werk altijd een gedetailleerd plan uit. De spelers moeten weten wat ze moeten doen en ook waar ze moeten lopen", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Sommigen kijken altijd naar het plan, anderen niet zo vaak, maar het is belangrijk dat ze het begrijpen.”

Hayen geeft toe dat hij veel tijd in zijn werk steekt. "Ik werk ongeveer 20 uur per week voor elke wedstrijd", zegt hij. "Voor een grote match, zoals tegen Manchester City, begin ik zelfs al op zondag met de voorbereiding. Als je zo’n kans krijgt, moet je alles geven."

Perfectionisme en balans

Hayen geeft toe dat zijn perfectionisme in het verleden stress veroorzaakte. “Vroeger was ik altijd bezig met de volgende wedstrijd. Als ik zelfs maar een kwartier had, keek ik nog naar beelden", zegt hij.

"Nu luister ik muziek in plaats van steeds verder te kijken. Ik heb geleerd dat dat kwartier geen verschil maakt."

Hayen besefte pas twee weken na het behalen van de titel dat hij kampioen was. Toch probeert hij niet te veel stil te staan bij de overwinning. "Ik weet hoe snel succes kan verdwijnen, want ik heb ook de andere kant meegemaakt."