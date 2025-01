Nicky Hayen is streng voor Club Brugge: "Als je kampioen wil worden..."

Club Brugge heeft er geen goede generale repetitie opzitten voor de wedstrijd op Manchester City. Thuis tegen KV Kortrijk liet blauw-zwart twee punten liggen.

In wedstrijden tussen Juventus en Manchester City door ontving Club Brugge in eigen huis KV Kortrijk. Voor blauw-zwart was het moeilijk om kansen te creëren, al zagen Jutgla en Nilsson hun winning goal nog gered worden door doelman Pirard. Het bleef 1-1 in Jan Breydel.

Nicky Hayen zag dat er heel wat fout liep. "We wisten dat we tegen een laag blok zouden spelen en Kortrijk op de tegenaanval zou spelen, daarvoor waren we gewaarschuwd. Anderzijds lag ons tempo te laag, als je tegen zo'n laag blok speelt dan moet dat gewoon hoger liggen."

Hayen wil niet al te negatief zijn

"De kwaliteit van de passing moest ook beter, maar dat is ook de verdienste van Kortrijk. Voor ons was het op alle niveau gewoon te weinig om de drie punten te pakken. We verdienden de overwinning niet. We waren te slordig en voetbalden te traag."

"Dit soort wedstrijden moet je winnend kunnen afsluiten als je kampioen wil worden. We waren gewoon te traag in de opbouw en maakten de foute keuzes. Ik ga niet zeggen dat sommigen zich verstopten, maar ze waren gewoon te weinig aanwezig."

Toch wilde Hayen niet al te negatief over zijn. "Uiteindelijk hebben we wel twintig wedstrijden zonder nederlaag afgewerkt", herinnert Hayen ons aan de straffe reeks van Club. "Woensdag wordt het ook een heel andere wedstrijd, tegen een ploeg die de bal wil."