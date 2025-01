LIVE Club Brugge-KV Kortrijk: Haalt Club Brugge de kaap van 20 ongeslagen wedstrijden?

Tussen Juventus en Manchester City door ontvangt Club Brugge in de Belgische competitie KV Kortrijk. Stoomt blauw-zwart door naar 20 ongeslagen wedstrijden?

Na de 0-0 tegen Juventus leek Club Brugge zo goed als zeker van de kwalificatie in de Champions League, maar door de 4-2 zege van PSG tegen Man. City wordt het woensdag nog rekenen voor blauw-zwart.

Voor de trip naar Manchester moet Club Brugge eerst nog aan de bak tegen KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand. Nicky Hayen kondigde al aan om net als tegen Beerschot vorige week te roteren in zijn basiself.

De ruggengraat, lees Mignolet, Mechele en Vanaken, zal blijven staan. Onder meer Skoras, Vetlesen, Nielsen, Siquet en Meijer kunnen weer in de basis verwacht worden bij Club. Tenzij Hayen nog andere verrassingen uit zijn hoed tovert.

Van zijn laatste tien thuiswedstrijden tegen KV Kortrijk won Club Brugge er negen, enkel vorig seizoen pakte blauw-zwart niet de volle buit. Club kwam toen drie keer op voorsprong, maar moest toch tevreden zijn met één punt.

Of dat dit seizoen zal lukken, is maar de vraag. KVK pakte onder trainer Yves Vanderhaeghe slechts 1 op 12. In zijn laatste tien wedstrijden pakte Kortrijk amper 4 punten, waardoor het naar de voorlaatste plaats is gezakt.