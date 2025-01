Iedereen bij Club Brugge zegt hetzelfde over zieke en afwezige kapitein Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geen Hans Vanaken bij Club Brugge tegen KV Kortrijk, de kapitein was ziek. Blauw-zwart miste Vanaken duidelijk op het veld.

De teller van Hans Vanaken staat al op 34 wedstrijden dit seizoen, voor de wedstrijd tegen Kortrijk verzamelde de kapitein van Club in elke wedstrijd minuten. Enkel in de competitie tegen Cercle en in de beker tegen Belisia Bilzen maakte Vanaken de 90 minuten niet vol.

Slechts 44 minuten miste Vanaken daardoor dit seizoen, tegen KV Kortrijk kwamen daar 90 minuten bij. Vanaken was vrijdagnacht ziek geworden en kwam niet in actie, wellicht ook om geen risico's te nemen voor Manchester City.

Vanaken werd hard gemist tegen KV Kortrijk

Club miste de goede passing en balvastheid van Vanaken tegen Kortrijk, ook de creativiteit was er niet. Gustaf Nilsson relativeerde de afwezigheid van Vanaken. "Hij is een heel goede speler, maar met de kwaliteit van onze kern moeten we altijd winnen van Kortrijk."

"Zijn afwezigheid mag geen excuus zijn voor onze wedstrijd", zei de Zweede nog. Ook Christos Tzolis kwam met eenzelfde verhaal over de afwezigheid van Vanaken. "Hans is onze kapitein en natuurlijk een belangrijke pion voor ons."

"Dat geldt zowel op als naast het veld", ging de Griek verder. "Maar ook zonder Hans hadden we gewoon de drie punten moeten pakken tegen Kortrijk." Het wordt hopen voor Club dat Vanaken er woensdag tegen Manchester City wel weer bij is.