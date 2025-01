Club Brugge ergert zich aan KV Kortrijk: "Dit is niet normaal"

In eigen huis is Club Brugge niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Kortrijk. Met veel wissels en zonder Hans Vanaken speelde Club Brugge matig.

Halfweg de eerste helft kwam KV Kortrijk op voorsprong dankzij Dejaegere, Nilsson kon net voor de rust scoren vanop de stip. In de tweede helft lukte scoren voor Club Brugge niet meer en verloor het twee punten in eigen huis.

Club kon nooit echt zijn wil niet opleggen tegen KV Kortrijk. "Het was gewoon een vervelende wedstrijd", zei Gustaf Nilsson achteraf. Maar de Zweede stoorde zich ook aan de manier van spelen van Kortrijk.

"Zij probeerden het tempo uit de wedstrijd te halen en gingen massaal verdedigen. En wij konden ook ons tempo niet opdrijven. Het was dan ook lastig om grote kansen te creëren", ging de Zweedse spits nog verder.

Tzolis stoort zich aan KV Kortrijk

Ook Christos Tzolis stoorde zich aan de vele onderbrekingen in de tweede helft. "Dit was niet normaal. Iedere twee of drie minuten ging er wel iemand zitten. Zij willen tijd rekken, maar dat is gewoon geen voetbal."

"Ik begrijp dat zij een punt wilden pakken, dat is deel van het spel. Maar ons momentum op zoek naar de tweede goal werd telkens gebroken", zei Tzolis nog. Club bleef zo steken op één punt in Jan Breydel.