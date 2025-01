KV Kortrijk stunt in Jan Breydel: "Het doet me denken aan mijn goal in 2015"

Dankzij een doelpunt van Brecht Dejaegere pakte KV Kortrijk een knap punt tegen Club Brugge. "Dit resultaat voelt geweldig en geeft ons een mentale boost", zei de doelpuntenmaker in Het Nieuwsblad.

Hoewel Club Brugge meer balbezit had, vond Dejaegere het gelijkspel terecht. “We wisten dat zij veel aan de bal zouden zijn, maar wij hebben ook kansen gehad. Dat punt hebben we zeker niet gestolen.”

De prestatie was opvallend, vooral omdat Kortrijk met een nooddefensie moest spelen. Door blessures en afwezigen stond slechts één fitte verdediger op het veld.

“Zelfs onze doelman was ziek, maar hij heeft ons geholpen. Dit laat zien hoe sterk de groep samenwerkt", aldus Dejaegere.

Voor aanvoerder Brecht Dejaegere was het een bijzondere avond. Zijn doelpunt in Jan Breydel bracht herinneringen terug aan zijn tijd bij KAA Gent. Hoewel hij geregeld werd uitgefloten door het thuispubliek, gaf dit hem juist extra motivatie om een sterke wedstrijd te spelen.

"Het doet me denken aan mijn goal hier in 2015 met KAA Gent. Het Brugse publiek floot me vaak uit, maar dat gaf me alleen maar meer energie", besluit hij.