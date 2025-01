Jonas De Roeck was kwaad na "aanslag", maar... "Hier kan je geen rode kaart van maken"

Antwerp-coach Jonas De Roeck sprak zijn frustratie uit na het 1-1 gelijkspel tegen STVV, vooral over een zwaar duel waarbij Gyrano Kerk geblesseerd uitviel.

STVV-verdediger Zineddine Belaïd veroorzaakte de blessure met een stevige ingreep, maar de scheidsrechter hield het bij een gele kaart, tot groot ongenoegen van De Roeck. Ook de VAR greep niet in, wat volgens hem onbegrijpelijk is.

"Ik heb het moment teruggezien, en het is onbegrijpelijk dat er niet werd ingegrepen", verklaarde De Roeck na de wedstrijd. "Kerk was op volle snelheid richting doel toen hij door een roekeloze trap tegen zijn schouder werd neergehaald. Dat was geen gewone overtreding, het was gewoon een aanslag."

Kerk moest geblesseerd het veld verlaten, een klap voor Antwerp. "Dit is precies waarom de VAR bestaat", zei De Roeck. "Als de scheidsrechter het niet gezien heeft, moet de VAR ingrijpen. Een overtreding als deze beïnvloedt niet alleen de wedstrijd, maar heeft ook gevolgen voor de speler die hierdoor uitvalt."

De blessure van Kerk kan bovendien leiden tot nieuwe personeelsproblemen voor Antwerp, terwijl ook Tjaronn Chery twijfelachtig is voor de volgende wedstrijd.

Ex-ref Tim Pots meent echter dat de beslissing van de scheidsrechter te verdedigen is. Volgens Pots probeerde Belaïd de bal weg te trappen en raakte hij eerst de bal. "Je kunt het onvoorzichtig noemen, maar een rode kaart kun je hier echt niet van maken", zegt hij in HLN.