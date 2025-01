Een aanwinst die heel beslissend kan zijn: waarom Lazare Amani de perfecte transfer was voor Standard

Lazare Amani wordt door Union SG aan Standard verhuurd. Hij zou de speler kunnen zijn die Standard nodig had om gevaar te brengen vanaf de tweede lijn.

Standard was snel vertrokken op de mercato, maar hield het wat rustiger na de komst van Ibrahim Karamoko, Andréas Hountondji en Attila Szalai. Maar toen vertrok Isaac Price naar West Bromwich voor 3 miljoen euro, inclusief bonussen, en een doorverkooppercentage tussen 15 en 20%. De Rouches moesten dus op zoek naar een nieuwe middenvelder.

Ivan Leko had trouwens 10 dagen geleden tijdens een persconferentie verklaard dat hij nog nieuwe aanwinsten wilde zien. Dit voor het vertrek van de Noord-Ier nog niet officieel was.

Met Standard dat zijn limiet voor internationale leningen had bereikt en momenteel niet over de middelen beschikte voor een directe transfer, werd Jean-Thierry Lazare Amani bij Union opgemerkt.

Een akkoord volgde snel en de Ivoriaanse middenvelder mocht zijn eerste minuten zelfs al maken tegen Dender, nadat zijn uitleenbeurt met aankoopoptie die dag was beklonken. Hoewel hij vanzelfsprekend nog geen tijd had om zich te bewijzen in een situatie waarin Standard het resultaat moest vasthouden, zou Amani Standard nog veel diensten kunnen bewijzen.

Doorslaggevende infiltraties waar Standard behoefte aan heeft

In het Dudenpark zorgden zijn infiltraties vanaf de tweede lijn voor veel problemen bij de tegenstander. En bij Standard is dat nog steeds een kwaliteit die ontbreekt in de ploeg, ook al probeert Léandre Kuavita die rol te vervullen. Isaac Price slaagde daar ook niet echt in.

Dit seizoen leunt Standard sterk op de flanken, vooral de linkerkant van Ilay Camara, om hun aanvallen op te zetten. Vervolgens zijn er voorzetten naar Zeqiri en Ayensa, of passen van 45 graden die niet altijd iemand bereiken of geen duidelijke kans opleveren ondanks de goede positie.

Hier kan Lazare Amani het verschil maken. Naast zijn verdedigende kwaliteiten en zijn loopvermogen dat natuurlijk in de smaak valt bij Ivan Leko, heeft de Ivoriaan de gave om voor gevaar te zorgen vanaf de tweede lijn en goed gebruik te maken van cruciale ballen.

Als de voormalige speler van Eupen en Charleroi naar Sclessin komt met dezelfde mentaliteit en vastberadenheid als aan het begin van zijn carrière, dan zal hij ongetwijfeld snel veel goeds doen voor de Rouches in de beslissende fase van de competitie.