Standard zet serieuze stap richting de top zes, toch wil Ivan Leko duidelijke boodschap meegeven

Standard heeft opnieuw laten zien dat het op de juiste weg is onder Ivan Leko. De Rouches boekten een zwaarbevochten 1-0-overwinning tegen Dender, dankzij een vroege penalty van Andi Zeqiri. Dit resultaat betekent de eerste 9 op 9 van het seizoen, waardoor Standard virtueel naar de top zes springt.

De wedstrijd tegen Dender begon in een hoog tempo, en Standard kreeg al vroeg de kans om op voorsprong te komen. Na een overtreding op Camara in de zestien, wees scheidsrechter Verboomen resoluut naar de stip. Zeqiri nam de strafschop met een rustige panenka en zette zijn team op voorsprong. Voor Leko was het een teken van de vechtlust die zijn ploeg uitstraalt. "Als je alles geeft, heb je soms geluk, en dat hadden we vandaag", zei de trainer.

Ondanks de vroege achterstand bleef Dender aandringen. De bezoekers kregen enkele kansen, maar vonden geen weg langs een goed georganiseerde verdediging van Standard. "Dender had misschien wel een doelpunt verdiend, maar wij hadden er ook één of twee meer kunnen maken", besluit de coach van Standard.

Top zes in zicht

Met deze overwinning heeft Standard zijn plaats in de top zes voorlopig veiliggesteld, met twee punten voorsprong op KAA Gent dat nog speelt tegen OHL. Leko gaf aan dat het team zich nu richt op de komende wedstrijden, waarin de Rouches de lijn willen doortrekken.

"We willen hard blijven werken, zijn moeilijk te verslaan en proberen onszelf steeds verder te verbeteren", concludeerde de coach. Standard heeft zich duidelijk teruggevonden onder Leko en lijkt klaar om de strijd om de top 6 serieus aan te gaan.

Nederig blijven is de boodschap

De Rouches zullen hun opmars voortzetten met uitwedstrijden tegen Cercle Brugge en Westerlo. "We moeten onszelf blijven verbeteren en alles geven, zoals we vandaag deden. Toch blijven we nederig", besluit Leko.