Standard heeft tegenwoordig andere doelen, fans zullen het heel graag horen

Met 34 punten door 16 doelpunten staat Standard virtueel in de top zes na de overwinning op Dender. Marlon Fossey wil nu naar boven kijken, maar vooral nederig en hardwerkend blijven.

Een vroeg strafschopdoelpunt maakte het verschil voor Standard tegen Dender. De Rouches behaalden hun derde opeenvolgende overwinning en hebben virtueel de top 6 bereikt. Het is dan ook begrijpelijk dat een tevreden Marlon Fossey voor onze microfoon verscheen.

"Niet alles was perfect, maar we zijn erg blij met deze drie opeenvolgende overwinningen. Een paar weken geleden keken we naar beneden, nu zitten we virtueel in de top 6. Gezien de omstandigheden, blessures en moeilijkheden, is dit een zeer goede zaak. We kunnen nu omhoog kijken", aldus Fossey.

Te ver terugtrekken is soms een beetje verontrustend

Nadat Andi Zeqiri in de derde minuut de score opende vanaf de stip, trok Standard zich, zoals gebruikelijk, terug. Laurent Henkinet hoefde niet veel grote reddingen te verrichten, maar Marlon Fossey benadrukte in de mixed zone dat het hoog tijd is dat de Rouches leren hoe ze een wedstrijd kunnen winnen.

"Soms als verdedigers zijn we nog een beetje nerveus, want elke gelukkige actie van de tegenstander kan leiden tot een gelijkmaker. We zouden ook graag meer comfort willen en meer scoren, maar dat is voetbal", vervolgde Fossey, voordat hij onthulde dat snel scoren niet per se het plan was.

"We wisten dat dit Dender hier andere dingen zou meemaken dan in hun thuiswedstrijden en dat ze wat tijd nodig zouden hebben om zich aan te passen. Dus het was goed om snel te scoren om ze aan het twijfelen te brengen", aldus Fossey.

Vergeleken met vorig seizoen is Standard volledig veranderd, mede dankzij Ivan Leko, zoals de Amerikaan aangaf. Voor het eerst werd de naam van de Kroaat op zo'n grote schaal gescandeerd door de Ultras bij het laatste fluitsignaal. "Ivan is hier anderhalf seizoen en soms hebben de trainer en de spelers tijd nodig om elkaar te begrijpen. We hebben een zeer sterke groep mentaal en de coach zorgt ervoor dat we vertrouwen winnen op trainingen en dat niemand aan de kant wordt geschoven", verklaarde Fossey.

"Het verschil ten opzichte van vorig jaar is elke dag zichtbaar, vooral tijdens de week. Voorheen zouden we na twee overwinningen misschien te enthousiast zijn geworden. Nu wisten we dat Dender een goed team was, de vijfde beste ploeg op verplaatsing, en dat we op onze hoede moesten zijn", voegde hij eraan toe.

"We praten over de top 6, ja. Niet expliciet, maar een beetje indirect. Vandaag moesten we nederig blijven en niet denken dat Dender makkelijk te kloppen was. We hopen in de top 6 te blijven, maar dat hangt niet alleen van ons af. Een paar weken geleden zou het naïef zijn geweest om over de top 6 te praten. Vandaag zijn we er en dat is ons doel geworden. Meer druk? Nee, het is beter om te spelen voor de top 6 dan om ons te handhaven. Als we onze wedstrijden winnen, zullen we zijn waar we willen zijn", besloot Fossey. De andere clubs die vechten voor de top 6 zijn gewaarschuwd...