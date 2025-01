De reden van het verlies? Kuyt onthult dat nieuwe grasmat op het Kiel stevige consequenties had op voorbereiding tegen Union

Aan de reeks van 7 ongeslagen thuiswedstrijden in het eigen stadion, kwam een abrupt einde voor Beerschot en Dirk Kuyt. Tegen Union kreeg Beerschot geen poot aan de grond en ging het 0-4 onderuit.

"Alles wat tegen kon zitten, zat tegen"

"Een enorm teleurstellende dag. Alles wat tegen kon zitten, zat tegen", trapt Beerschot-trainer Dirk Kuyt een open deur in op de persconferentie na de nederlaag tegen Union. "En we voelden het al een beetje aan het begin van de week."

Wat voelde hij dan aan het begin van de week? Die vraag hoefden we hem niet te stellen want Kuyt ging meteen verder. "Als we tegen een goede ploeg zoals Union kans wilden maken, wisten we dat we op ons best moesten zijn. Maar die mogelijkheid zat er deze week niet in."

Amper getraind

"De spelers gaan al lang om met de lastige omstandigheden en dat was afgelopen week niet anders. Omdat er een nieuwe grasmat werd gelegd in het stadion, konden we slechts enkele dagen op kunstgras trainen. Gisteren, de dag voor de wedstrijd, konden we door de regenval niet op ons eigen veld trainen en er was geen ander veld beschikbaar", schetst Kuyt de situatie.

Niet onlogisch dus dat het voor de Mannekes in het eigen stadion uiteindelijk ook eens tegen zat. "We hebben dat de afgelopen weken en maanden goed van ons kunnen afzetten maar vandaag was het misschien net allemaal even te veel waardoor het op alle fronten tegen zat."

Door de nederlaag ziet Beerschot de concurrenten onderin weer wat verder uitlopen in de stand. Zowel Sint-Truiden als Kortrijk wisten namelijk een punt te pakken deze speeldag waardoor Beerschot nu 6 punten achter Kortrijk staat in het klassement.