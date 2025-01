De JPL brengt weer een goudhaantje voort dat straks 20 miljoen euro kan opleveren (en nochtans geloofden ze begin dit seizoen niet in hem)

Franjo Ivanovic, de 21-jarige Kroatische spits van Union Saint-Gilloise, heeft zich de afgelopen maanden bewezen als een van de grootste beloftes in het Belgische voetbal.

Na een korte aanpassingsperiode bij de Brusselse club is Ivanovic een onmiskenbare kracht geworden in de aanval, met indrukwekkende prestaties die zijn marktwaarde al hebben doen stijgen. In de afgelopen negen wedstrijden heeft de jonge aanvaller maar liefst elf doelpunten gemaakt, een indrukwekkende statistiek.

Zijn recente prestaties zijn niets minder dan uitzonderlijk. In slechts vier dagen tijd scoorde hij twee keer tegen Braga en vervolgens opnieuw twee keer tegen Beerschot. Die vier doelpunten brachten zijn totaal op dertien goals in 26 wedstrijden.

Zijn indrukwekkende vorm heeft niet alleen zijn zelfvertrouwen versterkt, maar ook zijn team naar een lange reeks ongeslagen wedstrijden in de competitie geleid. Ivanovic is inmiddels de topscorer van Union, en zijn rol in het team is onmiskenbaar.

Ondanks zijn persoonlijke succes blijft Ivanovic gefocust op het grotere plaatje. Na de overwinning tegen Beerschot benadrukte hij het belang van het collectief bij Union SG. "Ik scoor, dat is goed, maar het belangrijkste is de teamgeest. Dat is altijd zo geweest bij Union", zei hij.

Zijn prestaties hebben de aandacht van verschillende Europese clubs getrokken, en hoewel zijn marktwaarde op Transfermarkt momenteel op 4 miljoen euro wordt geschat, wordt er al gesproken over een mogelijke transfersom van 20 miljoen euro. Ivanovic zelf blijft echter geconcentreerd op zijn prestaties bij Union. "Ik weet dat er grote transfers zijn geweest, dat is mijn doel voor de toekomst. Maar ik wil daar nu niet aan denken", zei hij.