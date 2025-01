Opgeven staat niet in zijn woordenboek: Zelfs na nederlaag en in uitzichtloze situatie blijft Kuyt lichtpuntjes vinden

Het einde van de reguliere competitie nadert met rasse schreden. Voor Beerschot en Dirk Kuyt wordt de opdracht om zich te redden met de speeldag moeilijker.

Een steeds lastiger wordende opdracht

Na de reguliere competitie volgen nog de play offs. Maar in de play downs worden de punten niet gehalveerd en dus moet Beerschot zien dat ze na een seizoen waarin ze nagenoeg de hele tijd laatste stonden, hun wagonnetje kunnen aan hangen bij de eerste ploegen boven hen.

Maar met nog 7 speeldagen te gaan is het verschil tussen Beerschot en de voorlaatste Kortrijk nog steeds 6 punten, dat is bijna de helft van het totaal aantal punten dat Beerschot na 23 speeldagen heeft kunnen sprokkelen. Een loodzware opdracht.

"Alle topploegen gehad"

Ook Beerschot-trainer Dirk Kuyt beseft dat het geen makkelijke opgave is voor zijn ploeg, zeker na de 0-4 nederlaag tegen Union van afgelopen weekend. "Het is onderin spannend, maar spijtig genoeg staan we daar nog eens onder in het klassement. We hebben punten nodig om ons te mengen", beseft hij maar al te goed.

Toch geeft de Nederlander zeker de hoop niet op: "Als we de komende weken het niveau halen van de voorbije weken, zit er zeker nog puntengewin in. Volgend weekend trekken we naar Genk maar nadien hebben we nagenoeg alle topploegen gehad. De vorige thuiswedstrijd (tegen Antwerp) verdienden we te winnen, vandaag niet."

Na de verplaatsing naar Genk, ontvangt Beerschot nog Charleroi, Mechelen en Westerlo. Buitenshuis willen ze nog punten sprokkelen in Gent, Dender en Sint-Truiden. Lukt het Beerschot nog om de kloof op de ploegen boven hen te dichten?