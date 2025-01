Pocognoli boven bij Union: Tussen twee Europese wedstrijden snel de drie punten meegraaien én een speler een gastoptreden gunnen tegen ex-club

Tussen twee Europese wedstrijden door, trok Union naar Beerschot om, even snel de drie punten mee te graaien. Of dat is althans het verhaal dat achteraf te vertellen valt na de duidelijke 0-4 overwinning van Union op 't Kiel.

Altijd afwachten

“Na een Europese partij is het altijd even afwachten wat de reactie op het veld is enkele dagen later”, opent Union-trainer Pocognoli op de persconferentie na de zege. “Het was zaak om Beerschot zeker niet te onderschatten want ze staan misschien laatste, ze hebben wel wat kwaliteiten.”

Na een dik halfuur spelen had Union zijn schaapjes al op het droge. Na een rode kaart voor Beerschot én een driedubbele voorsprong kon het helemaal niet meer misgaan voor de Brusselaars.

Gastoptreden Guillaume François

“We hebben de wedstrijd aangepakt zoals het moest met genoeg intensiteit vanaf het begin met een relatief vroeg doelpunt. In de tweede helft was het wat makkelijker voetballen in vergelijking met de eerste helft. Daardoor hebben we wat kunnen wisselen, hebben meerdere spelers eens wat kunnen rusten of net minuten maken en hun kwaliteiten tonen. “

Eén van die spelers was Guillaume François die voor de derde keer dit seizoen mocht spelen in de Jupiler Pro League. Niet toevallig net tegen Beerschot want François verdedigde een tiental jaar geleden nog de kleuren van Beerschot op het Kiel.

De thuissupporters waren dat niet vergeten en waren, ondanks de zware 0-4, telkens enthousiast wanneer François aan de bal kwam.