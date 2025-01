Dit heeft scheidsrechterbaas Lardot te zeggen over de elleboogstoot van Daan Heymans

De fase van het voorbije weekend kwam ongetwijfeld uit Charleroi-Cercle. Christiaan Ravych liep een oogkasbreuk op na een elleboogstoot van Daan Heymans.

Na het contact met de elleboog van Heymans moest Ravych meteen gewisseld worden. De scheidsrechter trok een gele kaart, maar daar bleef het bij.

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot had meer verwacht. “Dat beschouw ik als een opzettelijke actie waarbij de enige juiste beslissing een directe rode kaart is. Ik had dus zeker verwacht dat de VAR ingreep”, vertelt hij in Under Review.

“De fysieke integriteit van Ravych is duidelijk in gevaar gebracht. Het is een horizontale beweging naar achteren. Is dat echt wat we willen zien op een voetbalveld? Dit soort acties kunnen we niet accepteren.”

Ook ex-scheidsrechter Serge Gumienny begreep niet dat het bij geel bleef. Hij deed dan ook een oproep aan de scheidsrechters om in de komende wedstrijden kordater op te treden.

Heymans pleegde een telefoontje met Ravych, waardoor de zaak voor de twee gesloten is. Op sociale media kreeg de speler van Charleroi heel wat over zich heen voor deze actie.