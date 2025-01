🎥 "Iedereen was in shock": Daan Heymans stuurde tegenstander naar het ziekenhuis ... maar krijgt geen rood in Charleroi - Cercle

Het was een ferme botsing rond de 70e minuut tussen Daan Heymans en Christiaan Ravych. De verdediger van Cercle Brugge moest het veld verlaten en zelfs naar het ziekenhuis gaan. Heymans van zijn kant kreeg geen rode kaart.

De beelden waren behoorlijk spectaculair en meteen dacht men dat er mogelijk een rode kaart in de lucht hing. Op onhandige wijze raakte de elleboog van Daan Heymans Christiaan Ravych vol in het gezicht, en de tekenen van de klap waren meteen zichtbaar: de verdediger van Cercle bloedde hevig.

Terwijl hij het veld verliet, maakte Ravych woedende gebaren naar Heymans, maar ook naar de vierde scheidsrechter en de staf van Sporting Charleroi. Volgens hem was het heel duidelijk: zijn tegenstander had een rode kaart moeten krijgen, en geen gele.

🖥️ | Had Daan Heymans een rode kaart moeten krijgen? 😬🟥 #CHACER pic.twitter.com/N0cOEKaYhr — DAZN België (@DAZN_BENL) January 25, 2025

Christiaan Ravych moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij heeft een blessure opgelopen aan zijn neus en oogkas heeft, mogelijk zelfs een breuk. Maandag zal blijken of het Referee Department denkt dat deze daad een rode kaart verdiende, maar de VAR kwam alvast niet tussen.

Iedereen in shock

“In de kleedkamer was iedereen in shock, zeker de jongens die van dichtbij hadden gezien in welke toestand Christiaan was geëvacueerd”, was Ferdinand Feldhofer - de coach van Cercle Brugge - zichtbaar aangeslagen volgens Het Laatste Nieuws.

Zegt u het maar: was het een rode kaart of niet? Vorige week moest Heymans zelf overigens ook al naar het ziekenhuis voor onderzoek na een stevige botsing met Stefan Mitrovic.