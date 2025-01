Christiaan Ravych kreeg telefoontje van Daan Heymans, die ook beslissing neemt over podcast

Daan Heymans kreeg afgelopen weekend veel kritiek na een elleboogstoot in het gezicht van Christiaan Ravych, die een bebloede lip en oogkasbreuk opliep.

Heymans was aanvankelijk niet bewust van de ernst van zijn actie, maar excuseerde zich later via Instagram nadat hij de beelden had gezien.

De twee spelers, Heymans en Ravych, hebben de afgelopen dagen telefonisch contact gehad en het incident is bijgelegd. De situatie is daarmee afgesloten, aldus Cercle Brugge.

Op sociale media kreeg Heymans veel verwensingen naar zijn hoofd, maar de situatie heeft geen invloed op zijn deelname aan de podcast 90 Minutes. Heymans zal deze week niet te horen of zien zijn in de uitzending, maar dit heeft geen verband met het voorval.

De planning van de podcast wordt altijd weken van tevoren opgesteld, en deze week paste de aflevering simpelweg niet in Heymans' drukke trainingsschema, weet Het Nieuwsblad. Het ontbreken van de middenvelder is dus puur organisatorisch van aard.