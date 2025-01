Heeft de JPL een nieuw lastig probleem? "Het wordt stilaan een rode draad doorheen de competitie..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge speelde zaterdag 1-1 gelijk op het veld van Charleroi. De hevige regenval en de staat van het veld zorgden zeker niet voor beter voetbal...

Cercle Brugge is nog niet helemaal veilig, maar bevindt zich ondertussen al wel op een mooie 10e plaats. Feldhofer levert erg goed werk sinds zijn komst.

Thibo Somers maakte kort na het halfuur gelijk. Hij was in ieder geval blij dat hij nog eens kon scoren. “Die treffer was alvast een enorme bevrijding voor mij”, zegt hij bij HLN.

“Ja, dat ik maar niet meer tot scoren kwam begon steeds meer in mijn kopje te kruipen, daar moet ik niet flauw over doen. Hopelijk ben ik nu vertrokken voor meer en beter”, klinkt het bij Somers.

De kapitein van Cercle wou ook nog wat kwijt over het veld, en niet alleen dat van Charleroi. “Het wordt stilaan een rode draad doorheen de competitie dat zoveel velden zich in abominabele staat bevinden.”

“Vooral op de zijkanten waren er enorme plassen, maar door de aanhoudende regen werd het op het einde overal moeilijk om nog goed te combineren. Dat speelde zeker niet in onze kaart tijdens de twintig minuten waarin we met een mannetje meer stonden. Jammer dat we dit niet konden uitbuiten”, besluit hij.