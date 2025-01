Genk-doelman Mike Penders legt groot verschil met Thibaut Courtois uit

Mike Penders is goed in vorm bij KRC Genk. Regelmatig wordt het jeugdproduct van de Limburgers ook vergeleken met Thibaut Courtois.

KRC Genk heeft twee goede doelmannen in de kern met Hendrik Van Crombrugge en Mike Penders. Momenteel staat de jonge doelman tussen de palen, met reden.

Penders werd afgelopen zomer voor 20 miljoen euro aan Chelsea verkocht, al wordt hij dit seizoen nog uitgeleend aan KRC Genk. Ook Courtois werd door de Blues weggeplukt bij Genk.

Er wordt dan ook regelmatig de vergelijking gemaakt tussen Penders en Courtois. Maar er zijn verschillen: zo oogt Penders bijvoorbeeld veel volwassener dan Courtois op 19-jarige leeftijd.

"Ik zit erg veel in de gym", legt hij uit bij HLN. "Voor training, na training. Dat is belangrijk. Met mijn lengte moet je je lichaam onderhouden. Ik ben snel gegroeid, had veel last van spierpijnen en ik wil ervoor zorgen dat alles soepel en sterk blijft. Ik wil geen vervelende blessures oplopen.”

“Ik ben ook bezig met gezonde voeding bijvoorbeeld. Ik voel het onmiddellijk als ik eens iets ‘slecht’ eet. Allez, het is niet dat ik zeven dagen op zeven enkel sla eet, hé. Af en toe mag er eens iets lekkers tussen zitten", besluit hij.