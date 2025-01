Westerlo-coach Timmy Simons houdt de druk niet van zich af na teleurstellende 2 op 27: "De staf en ik werken 24 op 24"

KVC Westerlo leed een logische nederlaag tegen leider KRC Genk op zaterdag. De realiteit is nu wel dat de Kemphanen met 2 op 27 achterblijven, wat écht niet de bedoeling is.

Westerlo begon goed aan de partij, beter zelfs dan Genk. Alleen gingen die eerste kansen er al niet meteen in. Genk had daarentegen slechts één poging nodig om het openingsdoelpunt te scoren.

"De eerste 15 minuten waren we behoorlijk gestart, we creëerden ook een aantal goede mogelijkheden via onze linkerflank. Tuur (Rommens n.v.d.r.) kreeg er twee goeie, waar hij zeker één van de twee moet proberen afmaken", opent Timmy Simons zijn analyse na de wedstrijd.

"Als gevolg gaat de eerste kans van Genk binnen. Dat kraakte ons tempo wel een beetje. Genk kon nadien slim op balbezit gaan spelen. Daar hadden we in de eerste helft minder een antwoord op."

"Het verhaal blijft zich herhalen: we spelen dominant en proberen kansen bij elkaar te spelen, maar die moeten er natuurlijk ook wel in. In de tweede helft deden we er alles aan om die aansluitingstreffer te scoren, die kwam iets te laat. Jammer genoeg, anders kon het nog warm worden", gaat Simons verder.

2 op 27 is veel te weinig

Westerlo brengt al heel het seizoen aantrekkelijk voetbal, en in het begin volgden ook vaak resultaten. Die blijven uit tegenwoordig, wat voor een deuk in het vertrouwen lijkt te zorgen. Mogelijkheden worden gecreëerd, maar de Kemphanen hadden te veel nodig om een deftige doelkans bij elkaar te spelen.

Mooi spel, maar weinig punten. Westerlo blijft nu achter met 2 op 27, wat uiteraard veel te weinig is. "Dat is niet goed. We leggen onszelf de nodige druk op, we zeggen wel dat het volgende week een belangrijke match is, maar dat was het deze week ook", heeft Simons daarover te zeggen.

"We moeten gewoon verder blijven werken, de staf en ik werken iedere dag 24 op 24. We moeten proberen om de jongens hun hoofd leeg te maken zodat ze zich kunnen opladen voor de volgende wedstrijd."

"De jongens gaan er vol voor, het is ook onze taak om de spelers op de best mogelijke posities te krijgen. Maar zij moeten het wel afmaken. We kunnen ons weinig veroorloven nu, maar dat is de realiteit in het voetbal", besluit hij. Volgend weekend volgt de levensbelangrijke match tegen KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand.