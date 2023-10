Alweer spektakelstuk met 6 goals: Genk geraakt ook niet voorbij hekkensluiter Westerlo

Racing Genk heeft zondagmiddag alweer niet kunnen winnen in eigen huis. De Limburgers geraakten niet voorbij hekkensluiter Westerlo nadat ze een helft met 10 moesten spelen na een lichte rode kaart voor Bonsu Baah.

Beide coaches schudden hun elftal flink door elkaar. Wouter Vrancken had een basisplaats in petto voor Bonsu Baah, Tolu, Galarza en Kayembe, Paintsil verhuisde naar de linkerflank. Bij Westerlo moesten Van Eenoo, Frigan en Bos moesten plaatsruimen voor Haspolet, Stassin en Jordanov.

Coach Jonas De Roeck was met een helder plan naar Genk afgezakt: heel veel volk achter de bal houden en loeren op de counter. De partij begon slecht voor de bezoekers. Na 9 minuten viel Chadli gebleseerd uit -hij werd vervangen door Van Den Keybus- en een minuut later bracht Munoz Genk op voorsprong na een knap opgezette actie via Bonsu Baah en Tolu.

Hoewel de blauwhemden de partij volledig onder controle hadden, hingen de bordjes na 19 toch alweer gelijk. Cuesta blunderde en versloeg bijna zijn eigen doelman met een onhandige sliding. Vandevoordt bracht redding met een voetveeg, maar Stassin was goed gevolgd en knalde de gelijkmaker binnen.

Tolu was nog gevaarlijk met een kopbal net naast, Galarza trapte in het zijnet en aan de overkant dwong Matsuo Vandevoordt tot een redding op een snelle counter. Op slag van rust knalde Kayembe een heerlijke voorzet van El Khannouss hard binnen aan de tweede paal. (2-1)

Alweer lichte rode kaart voor Bonsu Baah

Op slag van rust moest Bonsu Baah, net als tegen Anderlecht, met rood naar de kleedkamer en opnieuw was dit zeer discutabel. Hij werd vastgehouden door Van Den Keybus en zwaaide met zijn armen. Daarbij raakte hij licht de speler van Westerlo. Bij Genk kon men het amper geloven, Bonsu Baah was ontroostbaar.

© photonews

Met een man minder vergrootte Paintsil de voorsprong van de thuisploeg al snel op een vlijmscherpe counter, maar na 60 minuten hadden de bezoekers via Stassin ook alweer de aansluitingstreffer beet. (3-2) Westerlo ging op zoek naar de gelijkmaker, terwijl Paintsil en Galarza aan de overkant huizenhoge kansen onbenut lieten.

Kort voor tijd kregen de Limburgers het deksel alsnog op de neus toen Rommens een voorzet van Stassin staalhard tegen de touwen knalde. (3-3)

Racing Genk kon dit seizoen in eigen huis nog geen enkele keer winnen en schiet met één punt weinig op. Dat geldt ook voor Westerlo dat na dit gelijkspel alleen op de laatste plaats staat met 3 op 27.