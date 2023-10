Nacer Chadli aan de kant bij Westerlo, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg

Westerlo pakte zondag een 3-3-gelijkspel tegen KRC Genk. Al was er ook heel wat minder nieuws uit de ziekenboeg.

Westerlo moest het tegen KRC Genk stellen zonder Matija Frigan, Jordan Bos en Griffin Yow. De Kroaat was zaterdag op training uitgevallen nadat hij een trap op de enkel kreeg.

Bos had last van de hamstrings en Yow kampt met een blessure aan de enkel. Toch is er goed nieuws, want het drietal zal normaal beschikbaar zijn voor het belangrijke duel tegen KV Kortrijk, zo meldt Gazet van Antwerpen.

Zondag sloeg het noodlot echter opnieuw toe voor de troepen van Jonas De Roeck. Nacer Chadli moest al na enkele minuten spelen het veld verlaten.

Volgens de krant gaat Chadli begin deze week onder de scanner om te zien hoe ernstig de blessure is. Er wordt nagegaan of het om een verrekking gaat, of toch nog een scheurtje zou kunnen zijn.