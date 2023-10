Serge Gumienny velt opvallend oordeel over rode kaart voor Bonsu Baah

De rode kaart van Bonsu Baah was zonder twijfel de fase van het voorbije weekend. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny beoordeelt de fase.

De supporters van KRC Genk schreeuwden moord en brand na de rode kaart van Bonsu Baah die de wedstrijd tegen Westerlo totaal hypothekeerde. “Het is zonder meer een strenge beslissing, dat staat vast. Of het oordeel fout is laat ik in het midden”, zei ex-scheidsrechter Serge Gumienny erover in Het Belang van Limburg.

Er is volgens hem maar één echte schuldige in die fase. “Het is vooral erg dom van Bonsu Baah om zich op die manier los te rukken van zijn tegenstander. Het was echt wel wat meer dan zich gewoon 'losmaken', zoals ik Wouter Vrancken hoorde beweren.”

“Hij zwaaide met zijn armen, best wel hoog eigenlijk, en raakte daardoor de speler van Westerlo in het gezicht. Onbedoeld, maar het gebeurde wel. Hij had zich ook op andere manieren kunnen vrijmaken.”

Maar of het rood verdient, is een andere vraag. “Rood betekent eigenlijk dat ref De Cremer het als een brutaliteit bestempelde, wat ik dan weer overdreven vind. De VAR kwam waarschijnlijk niet tussen omdat het een overtreding in de grijze zone was. Je kan ervoor fluiten, maar je kan het ook lichter beoordelen.”

Volgens Gumienny speelt ook de leeftijd en ervaring van de scheids mee. “Ook hij wordt op zijn beurt streng beoordeeld en zal met zekerheid willen vermijden dat hij een rode kaart laat passeren. Dat hij - althans volgens Vranken - achteraf verklaarde hoe hij Bonsu Baah zijn armspieren zag opspannen om een slag uit te delen, is uiteraard onzin. Dat kan je gewoonweg niet zien.”

Het is dan ook uitkijken naar de uitleg van het Referee Department, als ze deze fase tenminste in hun analyse zullen meenemen.

