KRC Genk-fans steken Bonsu Baah meteen een hart onder de riem

KRC Genk speelde zondag 3-3 gelijk tegen KVC Westerlo. De Limburgers gaven een 3-1 voorsprong uit handen, al werd de hoofdrol deze wedstrijd opgeëist door scheidsrechter Wesli De Cremer.

Dinsdag kwam KRC Genk met het nieuws dat Bonsu Baah werd verkozen tot 'ARAG Fair Play Speler' van de wedstrijd. Dit nadat Baah een discutabele rode kaart kreeg nadat hij Westerlo-middenvelder Thomas Van Den Keybus in het gezicht raakte.

"In samenwerking met de KNVB heeft ARAG in Nederland met succes ‘De Fair Play Dag’ opgezet, een jaarlijks event dat zich richt op het vieren en bevorderen van Fair Play in het voetbal. Dit weekend brengt ARAG, dankzij de samenwerking met KRC Genk, dit inspirerende initiatief voor een eerste keer naar België", legde de club eerder het doel uit van de ARAG Fair Play Speler.

"De wedstrijd van zondag tegen KVC Westerlo staat daarom volledig in het teken van Fair Play. Supporters kunnen na de wedstrijd via de App van KRC Genk niet enkel stemmen voor hun ‘Man van de match’, maar ook voor de ‘Fair Play Speler van de Match’", klonk het verder.

De fans van KRC Genk schoten meteen in actie en stemden massaal op Bonsu Baah om hem een hart onder de riem te steken.