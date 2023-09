Antwerp zet voor derde keer op rij zelfde resultaat neer, de ketchupfles blijft nog maar eens dicht

Het werd nu toch echt wel eens tijd dat Antwerp de spreekwoordelijke ketchupfles open kreeg en doelpunten ging maken. Ook op het veld van KV Mechelen lukte dat echter niet. Nog een 0-0 erbij voor de landskampioen.

Na de brilscores tegen RWDM en Gent was het de vraag of Antwerp buitenshuis wel de weg naar doel zou vinden. Het spelbeeld was alvast herkenbaar: met balbezit rond de 70% was de Great Old duidelijk baas, maar de tegenstander hield de ruimtes opnieuw klein. Daarmee omgaan was ook deze keer lastig voor Antwerp.

KV Mechelen was zelfs het gevaarlijkst in de eerste periode. Butez moest al na een paar minuten een schot van Storm in hoekschop tikken. Na knap samenspel met Pflücke legde de infiltrerende Schoofs de bal panklaar voor Lauberbach, maar de Duitse spits zette 'm nog over een lege kooi.

Beste Antwerp-kansen voor Muja

Er zat weinig anders op voor Antwerp dan een tandje hoger te schakelen. Daar maakte het ook werk van na de pauze, met twee keer een prima kans voor Muja. Evenveel keer lag doelman Coucke in de weg. Dan toch de versnelling en meer creativiteit langs Antwerpse zijde, zo leek het even. Het vervolg bleef uit.

Dit desondanks het feit dat de Mechelaars er nog weinig uit konden komen in de tweede helft. Alderweireld kopte in de slotfase rakelings naast, Coulibaly zag zijn schot gepareerd door Coucke. Dat had het ook nog kunnen zijn voor RAFC. Maar neen, doelpunten vielen er niet Achter de Kazerne. Antwerp is een scoreloze draw rijker.