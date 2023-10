Moet Antwerp terugkeer van Overmars naar Ajax vrezen? Patrick Goots waarschuwt de club

De crisis bij Ajax Amsterdam van de voorbije weken bereikte een hoogtepunt.

Onder de supporters van de Nederlandse club klonk een luide kreet om Marc Overmars opnieuw weg te plukken bij Royal Antwerp FC. Dat kan je hier nog eens nalezen. Of het allemaal zo’n vaart zal lopen, is maar zeer de vraag. Patrick Goots keek toch op van het feit dat de fans hem terug willen.

“Anderhalf jaar geleden was hij nog persona non grata in de Johan Cruijff ArenA en was hij bij heel veel clubs niet welkom. Alles verandert zo snel in dit wereldje”, vertelt de analist aan Gazet van Antwerpen.

Toch denkt Goots niet dat het zal gebeuren. “Overmars is bij Antwerp in een familiale club terechtgekomen. Zijn werk wordt er geapprecieerd en hij voelt er zich thuis, wat gezien zijn gezondheidstoestand na zijn hartaanval niet onbelangrijk is. Dat zal hij niet allemaal zomaar op het spel zetten voor een nieuw avontuur.”

Al moet The Great Old volgens Goots wel goed beseffen dat een vertrek naar een andere club elke dag een stapje dichterbij komt. “Overmars is een beetje het uithangbord geworden van de Antwerpse opmars. Vroeg of laat komt hoe dan ook de dag dat hij voor een nieuw project kiest.”

En dan moet Antwerp kunnen schakelen. “Op dat moment moet Antwerp mensen hebben klaarstaan die zijn rol kunnen overnemen. Makkelijk wordt dat niet. Anderen doen er járen over om de status van Overmars te bereiken. Daarom moeten zijn assistenten nu volop stelen met de ogen.”